Toyota выпустит в этом году новый внедорожник

Японская компания Toyota представит в этом году новый кроссовер. Ожидается, что это будет новое поколение модели FJ Cruiser, сообщает motor1.com.

Автомобиль будет построен на модифицированной платформе iMV, которая лежит в основе моделей Hilux и Fortuner. Машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм.

На рынки Юго-Восточной Азии автомобиль выйдет с дизельными моторами 2,4 и 2,8 л. В Европе машина будет представлена с гибридными силовыми установками.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский лифтбек Zeekr 001 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, на одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км, а не 616 км, как заявлено в технических характеристиках.

Также эксперт указал на высокую стоимость автомобиля. Машины 2023 года предлагаются в России по цене от 5,3 млн рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то такая машина стоит уже 7 млн рублей.

Ранее Acura распространила изображение нового автомобиля.