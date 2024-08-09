Гранатометчик Кашин снова сел пьяным за руль, напал на гаишника и получил условный срок

Астраханский гарнизонный военный суд приговорил рядового Кашина к условному сроку за повторное вождение в нетрезвом виде и нападение на полицейских — Кашин избил двоих. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, вечером 18 февраля 2024 года сотрудники ДПС Астрахани остановили военного Кашина за Mitsubishi Lancer. От мужчины пахло алкоголем, поэтому его решили отстранить от вождения. Кашин начал вести себя агрессивно, на него надели наручники. При попытке освободиться он ударил гаишника ногой в голову.

От проверки на алкоголь на месте водитель отказался, после чего его отвезли в наркологический диспансер. Там он ударил другого сотрудника полиции ногой в живот. В организме Кашина был обнаружен алкоголь и тетрагидроканнабинол (содержится в марихуане).

У одного из полицейских зафиксировали ушиб таза, у другого — ссадину лобно-височной доли. Суд решил, что эти травмы не опасны для их жизни и здоровья.

В приговоре указано, что летом 2023 года Кашин был принят на военную службу по контракту и вскоре назначен на должность гранатометчика. После драки с полицейскими мужчина решил продолжить службу в зоне спецоперации – 31 июля он подписал новый контракт с Минобороны. Кроме того, Кашин пожертвовал 20 тыс. рублей в социальный центр для несовершеннолетних «Радуга». Суд счел эти обстоятельства, а также раскаяние мужчины смягчающими, как и тот факт, что Кашин воспитывался без отца и живет с мамой и бабушкой.

Суд признал Кашина виновным по статьям об управлении транспортом в нетрезвом виде, а также применении насилия в отношении представителей власти. Военному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно, а также испытательный срок на 2 года. Автомобиль Мицубиси Лансер, которым управлял Кашин, был конфискован в пользу государства.

В приговоре также указано, что в 2021 году Кашин уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. Тогда суд приговорил его к исправительным работам, позже наказание заменили на 4 месяца колонии-поселения.

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