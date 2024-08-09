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DongFeng снизил цены на кроссовер DFSK ix5 в России

Кроссовер DFSK ix5 подешевел в России на 600 тыс. рублей

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Dongfeng

Компания DongFeng снизила цены на кроссовер DFSK ix5 в России на 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба официального дистрибьютора «Моторинвест».

Отмечается, что специальная цена на автомобиль будет действовать на ограниченную партию автомобилей. Теперь рекомендованная розничная стоимость китайского кроссовера DFSK ix5 в России составляет 2,39 млн рублей.

Длина автомобиля составляет 4685 мм, ширина — 1865 мм, а колесная база — 2790 мм. Автомобиль предлагается с экономичным полуторалитровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. Привод передний.

В России DFSK ix5 доступен в комплектации Premium. В нее включены рулевая колонка с регулировкой по наклону и по вылету, четыре подушки безопасности, системы ABS и EBD, электронный контроль курсовой устойчивости и контроль тяги, бесключевой доступ, электропривод двери багажника и панорамная крыша со сдвижным люком.

До этого стало известно, что китайская компания Haval вывела на российский рынок новый внедорожник H9. Стартовая цена в комплектации Elite — 4,3 млн рублей.

В комплектации Premium автомобиль Haval H9 будет стоить 4,8 млн рублей. Стоимость машины с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.

Ранее стали известны три новинки китайского автопрома, которые появятся в России.

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