Стало известно, сколько тратит рабочий «АвтоВАЗа» на обед

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» компенсирует рабочим 78% от стоимости обеда в заводской столовой. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Вазовцев неплохо кормят, есть свободная раздача в первую смену, есть комплексное питание круглосуточно. Порядка 78% стоимости обеда компенсирует работодатель, с работника высчитывается только около 35 рублей за питание в день», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что рабочий «АвтоВАЗа» зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц.

Как заявил вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михаленко, средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, что выводит «АвтоВАЗ» в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.

Кроме того, «АвтоВАЗ» своим рабочим начал выдавать мороженое. О том, сколько мороженого в день может съесть сотрудник предприятия, не сообщается.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» начнет выпуск новой модели Lada.