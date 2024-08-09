Названы три новинки китайского автопрома, которые появятся в России

На российском рынке вскоре появятся множество новинок китайского автопрома. О главных из них рассказали эксперты Motor.ru.

Так, в РФ ожидается появление рестайлингового Jetour X70 Plus, который на отечественном рынке будет продаваться под названием Soueast S07. По словам экспертов, новинку оценят любители дизайна Li Auto. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором на 156 или 184 л.с.

Еще одной новинкой станет Haval F7 второго поколения, который в КНР получил название Shenshou (Monster). Автомобиль собрали на платформе от Dargo, он получил новую внешность. В гамме двигателей имеются 1,5-литровый наддувный мотор на 150 л.с. сил и двухлитровый на 192 л.с. Доступны передний и полный приводы.

Марка Changan для РФ подготовила CS75 Plus четвертого поколения. Автомобиль получил дизайн в стиле семейства Uni, внутри же разместили цифровой кластер во всю переднюю панель, как у Mercedes. Модель получила 1,5-литровый двигатель на 188 или 192 л.с. и «автомат» Aisin. Продажи в Китае начнутся до конца года.

До этого сообщалось, что китайская компания Haval вывела на российский рынок новый внедорожник H9. Стартовая цена в комплектации Elite — 4,3 млн рублей. В комплектации Premium автомобиль Haval H9 будет стоить 4,8 млн рублей. Стоимость машины с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.

Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с девятиступенчатым «автоматом».

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