Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три ошибки, приводящие к поломке автомобильного кондиционера

«Авилон» назвал три причины поломки кондиционера автомобиля

close
100%
Shutterstock

В жару кондиционер автомобиля работает в экстремальном режиме, что увеличивает риск его поломки. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Спровоцировать выход из строя климатической системы могут и ошибки в эксплуатации.

«Распространенная причина, которая приводит к выходу кондиционера из строя, — загрязненный радиатор. Из-за скопления пыли, пуха и грязи он не может эффективно выполнять свой функционал. В результате интенсивность охлаждения салона автомобиля будет недостаточной. Впоследствии это может привести к выходу из строя компрессора», — сказал Константинов.

Вторая причина сбоев в работе кондиционера — недостаток фреона в системе, в результате чего кондиционер не может охлаждать воздух так же эффективно, как раньше, и будет перегреваться. Утечка фреона из климатической системы происходит по мере эксплуатации сама по себе. Однако ошибкой будет игнорирование регулярных проверок уровня фреона, хотя бы раз в год, отметил эксперт.

Третья ситуация, которая нередко приводит к проблемам с кондиционером, — это неисправный вентилятор. Из строя может выйти его мотор или датчики, в результате чего кондиционер будет работать слабо или вообще не запускаться.

Техническое состояние кондиционера, рекомендуется проверять раз в год и совмещать с проведением антибактериальной обработки системы вентиляции, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что может выйти из строя в автомобиле, если не менять топливный фильтр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами