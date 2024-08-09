Названы три ошибки, приводящие к поломке автомобильного кондиционера

В жару кондиционер автомобиля работает в экстремальном режиме, что увеличивает риск его поломки. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Спровоцировать выход из строя климатической системы могут и ошибки в эксплуатации.

«Распространенная причина, которая приводит к выходу кондиционера из строя, — загрязненный радиатор. Из-за скопления пыли, пуха и грязи он не может эффективно выполнять свой функционал. В результате интенсивность охлаждения салона автомобиля будет недостаточной. Впоследствии это может привести к выходу из строя компрессора», — сказал Константинов.

Вторая причина сбоев в работе кондиционера — недостаток фреона в системе, в результате чего кондиционер не может охлаждать воздух так же эффективно, как раньше, и будет перегреваться. Утечка фреона из климатической системы происходит по мере эксплуатации сама по себе. Однако ошибкой будет игнорирование регулярных проверок уровня фреона, хотя бы раз в год, отметил эксперт.

Третья ситуация, которая нередко приводит к проблемам с кондиционером, — это неисправный вентилятор. Из строя может выйти его мотор или датчики, в результате чего кондиционер будет работать слабо или вообще не запускаться.

Техническое состояние кондиционера, рекомендуется проверять раз в год и совмещать с проведением антибактериальной обработки системы вентиляции, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что может выйти из строя в автомобиле, если не менять топливный фильтр.