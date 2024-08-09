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Автоэксперт объяснил, почему «Буханки» нужно запретить для общих дорог

Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и отстала от времени

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Стоимость УАЗ «Буханки», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно ее потребительских качеств и низкой надежности. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Он добавил, что автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

«Когда человек идет за УАЗом, это означает, что он не может себе позволить какой-то другой внедорожник. Сейчас есть выбор между очень дорогими иностранными внедорожниками, которые по большей части поставляются из недружественных стран, и УАЗом. На мой взгляд, УАЗы не соответствуют своей стоимости», — говорит Хайцеэр.

По его словам, «Буханка» не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.

«Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — считает Хайцеэр.

О том, почему стоимость УАЗ «Буханки» выросла до 2 млн, читайте в нашем материале.

Ранее были названы российские цены на внедорожник Haval H9.

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