Названы российские цены на внедорожник Haval H9

Китайская компания Haval вывела на российский рынок новый внедорожник H9. Стартовая цена в комплектации Elite — 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В комплектации Premium автомобиль Haval H9 будет стоить 4,8 млн рублей. Стоимость машины с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.

Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с девятиступенчатым «автоматом».

В базовое оснащение входит принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, а старшей комплектации Premium к уже существующим внедорожным ассистентам добавляется блокировка переднего межколесного дифференциала. Передняя подвеска автомобиля - независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост.

Среди опций — трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

Ранее Haval показал новый кроссовер для российского рынка.