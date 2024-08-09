Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы российские цены на внедорожник Haval H9

В России начались продажи флагманского внедорожника Haval H9 за 4,3 млн рублей

close
100%
Haval

Китайская компания Haval вывела на российский рынок новый внедорожник H9. Стартовая цена в комплектации Elite — 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В комплектации Premium автомобиль Haval H9 будет стоить 4,8 млн рублей. Стоимость машины с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.

Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с девятиступенчатым «автоматом».

В базовое оснащение входит принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, а старшей комплектации Premium к уже существующим внедорожным ассистентам добавляется блокировка переднего межколесного дифференциала. Передняя подвеска автомобиля - независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост.

Среди опций — трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

Ранее Haval показал новый кроссовер для российского рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами