Chery вошла в рейтинг крупнейших мировых компаний

Китайская компания Chery вошла в список крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Chery Group дебютировала в списке Fortune Global 500 - 2024, заняв 385-е место с выручкой 39,0917 млрд долларов. Дебют бренда в рейтинге знаменует собой не только еще одну веху для автомобильной промышленности Китая, но также подчеркивает присутствие и потенциал бренда Chery на мировой арене», — говорится в сообщении.

Список Fortune Global 500 — один из самых престижных и авторитетных рейтингов оценки крупных мировых компаний. Он дает представление о рейтингах крупнейших корпораций из разных стран.

До этого стало известно, что Chery выведет на российский рынок кроссовер Tiggo 9. Это самая большая модель в линейке Chery.

Дебют модели состоялся весной на автосалоне в Пекине. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., еще 224 силы выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Заявленный расход топлива автомобиля - 5,2 литра бензина АИ-95 на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч - 4,5 секунды. Запас хода кроссовера около 1400 км.

Кроссовер оснащен системой полного привода, клиренс равен 210 мм.

Автомобиль появится в России до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Chery обновит свой популярный кроссовер для России.