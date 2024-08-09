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Женщина погибла в редком лобовом ДТП на МКАД

В ДТП на МКАД погиб человек, еще одного госпитализировали

В редкой аварии, которая произошла сегодня в Москве на 53-м километре МКАД, погиб человек. Об этом сообщает Тelegram-канал столичной прокуратуры.

«В результате дорожной аварии погибла женщина 1991 г.р. и госпитализирован водитель автомобиля «Мицубиси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа.

Авария произошла сегодня утром на западе МКАД в районе съезда № 54А. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero пересек несколько полос, выехал на встречную и врезался в несколько автомобилей. После этого японский джип перевернулся и задымился. Судя по видео, перекрыты почти все полосы кольцевой автодороги. В Дептрансе Москвы призвали водителей искать пути объезда.

До этого стало известно, что семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле.

В самом диппредставительстве рассказали, что 8 августа около 7.00 в районе г.Милас (провинция Мугла) на трассе Бодрум-Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение.

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