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Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

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Depositphotos

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». ДТП произошло на западе столицы.

«На внутренней стороне 53-го км МКАД (в районе съезда № 54А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого стало известно, что сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева попал в реанимацию после того, как перевернулся на квадроцикле.

Все случилось 6 августа в подмосковном Дмитрове. Парень не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, ушиб легких и других органов.

Сын Мухачева также занимается хоккеем и играл за московских «Белых Медведей».

Отец пострадавшего уже прокомментировал его госпитализацию. По его словам, с юношей все хорошо.

Ранее сообщалось, что в Москве Ford Mustang влетел в остановку с людьми.

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