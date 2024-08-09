Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

В России в июле самым продаваемым автомобилем с пробегом в сегменте эконом-класса стал Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес».

«В сегменте эконом-класса лидером по продажам стала Kia Rio (средняя стоимость 1,38 млн руб.), за ним следует Lada Granta (693 тыс. рублей). Закрывает тройку лидеров Lada Vesta (1,11 млн рублей),» — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам июля в среднем классе на первом месте оказалась Toyota Camry со средней стоимостью 2,89 млн рублей. В премиальном сегменте лидером стал BMW 5 Series со средней стоимостью 4,11 млн рублей.

Также эксперты отметили увеличение сроков продажи автомобилей от профессиональных продавцов в июле с 32 дней до 34.

До этого стало известно, что парк автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 55,06 млн единиц.

85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 46,81 млн штук. Также в России насчитывается 4,22 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков.

Наименьшее количество среди видов автотранспорта приходится на автобусы — их в России 0,37 млн.

В России средняя стоимость нового автомобиля в июле 2024 года составила 3,57 млн рублей. Это на 1% ниже, чем месяц назад.

Цена на новую машину в июле 2024 года снизилась более чем на 6% по сравнению с июлем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России самой популярной моделью Chery стал Tiggo 7 Pro Max.