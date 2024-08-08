Названы самые продаваемые автомобили в Китае

В Китае самым популярным автомобилем по итогам января—июня 2024 года стал седан BYD Qin Plus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За 6 месяцев 2024 года в Китае было продано 241,3 тыс. автомобилей BYD Qin Plus. На втором месте — Tesla Model Y, которая разошлась тиражом 207,8 тыс. единиц. Трете место занимает BYD Song (207,6 ед.).

Далее следуют BYD Seagull (167, ед.), Nissan Sylphy (161,3 ед.), Volkswagen Lavida (137,4 ед.), Toyota Corolla (133,3 ед.), BYD Song Pro (120,7 ед.), BYD Yuan Plus (118,8 ед.) и Volksvagen Sagitar (110 ед.).

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.