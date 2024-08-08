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Россиянам назвали признаки выхода из строя автомобильного катализатора

Fit Service: изношенный катализатор приведет к проблеме с мотором автомобиля

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Depositphotos

Перебои в работе мотора, а также невозможность завести автомобиль могут говорить о выходе из строя катализатора. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«Понять, что катализатор требует замены, несложно — резко снижается эффективность мотора. Водитель давит педаль газа «в пол», но автомобиль не едет, начинает «чихать» и неравномерно работать, все из-за того, что отработанным выхлопным газам некуда деваться. При этом нарушается процесс смесеобразования. В крайних случаях, когда катализатор полностью вышел из строя, двигатель может вообще не запускаться», — сказал Пономарев.

По словам эксперта, катализатор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет конечный ресурс. Во многом этот срок зависит от качества топлива. Если в нем присутствуют растворенные несгораемые примеси (сера, смолы, присадки), при попадании в выхлопную систему они остаются в катализаторе, ухудшая его пропускную способность.

Кроме того, на срок службы катализатора влияет и состояние двигателя. Если есть повышенный расход масла, то оно будет попадать в камеру сгорания и далее в выхлопную систему. Это приводит к закупориванию каналов катализатора и его оплавлению, пояснил специалист.

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