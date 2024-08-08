Появились кадры с места ДТП с блогершей Лерчек

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сняла на видео место ДТП, в которое она попала на своей Bentley из-за булыжника на дороге. Она разместила его в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах блогерша показала большой булыжник, который, по ее словам, валялся на трассе. Также видна дырка в колесе авто в результате наезда на камень.

Чекалина попала в ДТП 8 августа. Она рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. Блогерша уточнила, что после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель. Машина мужчины наткнулась на камень и врезалась в чужой автомобиль. Как отметила Чекалина, она шокирована тем, что на дороге лежат такие объекты.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством. В июле 2024 года Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным.

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