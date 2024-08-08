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В Карачаево-Черкесии нетрезвый водитель и пассажиры подрались с инспекторами ГАИ

В КЧР автоинспектор ударил водителя, заподозрив в употреблении алкоголя

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Четверых жителей Карачаево-Черкесии обвиняют в избиении автоинспекторов, однако мужчины считают, что драку спровоцировали сами полицейские. Об этом сообщает Mash Gor.

«ДПСники остановили «Мерседес» в Малокарачаевском районе, попросили доки у водителя. Предварительно, он был пьян, а права забыл дома — это и разозлило сотрудников в погонах. Началась драка. Владелец Mercedes-Benz и трое его пассажиров отхватили по полной, сами инспекторы не пострадали», — говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовано на канале Mash Gor, видно, что мужчина в форме разговаривает с водителем, а затем неожиданно бьет его рукой в голову.

По данным Mash Gor, полицейские стерли записи с камер наблюдения, однако позже их восстановили. На нападавших завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти.

До этого стало известно, что в Москве легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с роботом-доставщиком, который переезжал пешеходный переход.

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. Робот с номером А-410 двигался по пешеходному переходу согласно правилам и просто не успел завершить переезд дороги. Его задел седан Kia Rio. В салоне находились как минимум два человека.

В результате ДТП никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения. В сети часть жителей предположили, что это первая авария с участием робота и автомобиля.

Ранее сообщалось, то в Махачкале водители устроили драку со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия.

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