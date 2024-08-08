На видео попали последствия атаки ВСУ на Курскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Судже сгорели десятки авто и повреждены дороги. Последствия удара снял на видео водитель в ходе эвакуации из города, передает Telegram-канал «Суджа Родная».

На опубликованных кадрах видно множество поврежденных и сгоревших машин. Также на дороге рассыпаны мины и есть воронки от снарядов. Трассы были разрушены танками. По словам автора видео, он решил бежать из города, когда услышал рядом пулеметные очереди. Мужчина взял с собой попутчиков. По его словам, многие горожане просили взять их с собой, но в машине не осталось места.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в администрации Курской области рассказали об обстановке в регионе после атаки ВСУ.