Россиянам назвали самый надежный автомобиль до 500 тысяч рублей

Самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей – это Ford Focus второго поколения. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства. При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью», — сказал Рязанов.

По словам эксперта, ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше. Задняя подвеска также надежна. Амортизаторы редко выхаживают меньше 110-140 тысяч километров.

При этом автомобиль неприхотлив и недорог в обслуживании, особенно если вовремя проходить техобслуживание и не ездить агрессивно. Кроме того, Ford Focus не обязательно заправлять высокооктановым бензином. Достаточно заливать в бак бензин «АИ-92», вреда от этого не будет. Расход топлива составляет от 8,6 л до 10,6 л. на 100 км, сказал специалист.

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