В Москве из-за ливня ушел под воду автобус с людьми

На юго-западе Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков, вода затопила пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В городе начался сильный ливень, из-за дождя проезжую часть у метро Юго-западная затопило. Воды на дороге скопилось так много, что она начала заливать пол в автобусе. Пассажирам пришлось выбираться из затопленного транспорта», — говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дождевые паводки в пяти регионах России могут вызвать подтопления жилых и нежилых зданий в ближайшие дни.

Вильфанд также указал на ухудшение ситуации на юге страны, в частности, в Сочи и на федеральной территории Сириус, где наблюдаются сильные дожди и вода в горных реках может выйти из берегов.

Кроме того, в Бурятии и Забайкалье ожидаются подтопления из-за переувлажнения почвы в результате обильных осадков. На реке Онон ситуация наиболее критическая.

Ранее россиянам рассказали об опасности мокрой дороги.