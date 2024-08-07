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Хозяйка китайского кроссовера GAC из-за поломки машины застряла в Крыму

Shot: хозяйка нового кроссовера GAC не может уехать из Крыма из-за поломки АКП

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GAC

Новый автомобиль GAC GS8 сломался у его владелицы, когда она поехала на отдых в Крым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«GAC GS8 приобрели в начале июня в подмосковном Красногорске за 4,2 миллиона рублей. Владелица решила поехать на новеньком внедорожнике в Крым, чтобы отдохнуть с 14-летней дочерью. Там-то с машиной и произошло что-то странное: в один день в автомобиле перестала работать коробка передач, не отключается ручной тормоз, а на бортовом компьютере высвечивается целый ряд ошибок (от разряжённого аккумулятора до необходимости проверить двигатель)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас автомобиль заводится, но не едет. В местных автосервисах женщине помочь не могут, а до ближайшего дилера в Краснодаре добраться пока не получается.

До этого GAC за 2,6 миллиона сгорел на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС.

Еще один кроссовер GAC вспыхнул на ходу под Саратовом в июне. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

После двух случаев возгорания автомобилей GAC в России Росстандарт инициировал проверку продукции этой компании на соответствие требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что автобренд Zeekr начал блокировать свои машины за пределами Китая.

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