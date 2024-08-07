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Пьяную звезду BTS нашли лежащим на земле после падения со скутера

Полиция задержала пьяного участника BTS Шугу, который упал с электроскутера

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Jae C. Hong/AP

Участник популярной k-pop группы BTS Шуга (настоящее имя Мин Юнги) лишился водительских прав после того, как его поймали на пьяном вождении электроскутера. Об этом сообщает Rolling Stone.

По данным СМИ, ночью артист в нетрезвом состоянии сел на электроскутер, проехал примерно 500 метров, после чего упал при парковке. Его заметил полицейский, который «учуял запах алкоголя» от музыканта. В итоге алкотестер показал положительный результат. В качестве наказания его лишили водительских прав и оштрафовали. Впоследствии Шуга и его агентство HYBE принесли извинения фанатам. По словам музыканта, он не знал, что садиться пьяным на электроскутер запрещено законом. Он отметил, что в результате его действий никто не пострадал.

До этого сообщалось, что Джин (настоящее имя Ким Сокджин) из k-pop-группы BTS стал факелоносцем на Олимпиаде-2024 в Париже. 31-летний артист недавно завершил обязательную военную службу в Южной Корее — он стал первым участником BTS, отдавшим долг родине. С момента призыва в армию в декабре 2022 года он не участвовал в шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что звезда BTS пойдет служить в спецназ.

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