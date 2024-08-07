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Назван надежный китайский кроссовер дешевле 3 млн рублей

Автоэксперт Тимкин: в РФ подается надежный кроссовер Haval F7 за 2,7 млн рублей

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HAVAL

На российском рынке можно найти надежный кроссовер с полным приводом за приемлемую цену — Haval F7 один из них. Таким мнением поделился автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин. Он напомнил, что Haval F7 — первый локализованный в России автомобиль бренда.

«С полным приводом предлагается как версия с базовым мотором 1.5 (150 л.с.), так и с 2.0 (190 л.с.). В первом случае придется заплатить минимум 2,7 млн рублей, во втором – 2,9 млн», — отметил Тимкин.

Он добавил, что кроссовер оснащается надежным «роботом», который почти не боится высоких нагрузок и не размыкает сцепления при поездке в горку. Однако на бездорожье плохо себя проявляет подвеска автомобиля.

До этого стало известно, что в России бизнес-седан Geely Preface будет продаваться по цене от 3 млн рублей до 3,22 млн рублей. Он построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

Ранее сообщалось, что Chery обновит свой популярный кроссовер для России.

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