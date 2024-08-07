Названы российские цены на седан Geely Preface

В России бизнес-седан Geely Preface будет продаваться по цене от 3 млн рублей до 3,22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

Автомобиль будет доступен в комплектациях Luxury и Flagship. В стандартную версию входят 6 подушек безопасности, подогрев сидений и рулевого колеса, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары.

В топовой версии предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, вентиляция передних сидений, электрорегулировка кресла переднего пассажира в 4 направлениях, аудиосистема с 12 динамиками.

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