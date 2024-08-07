Россиянам назвали четыре автомобиля с надежными АКП

Некоторые модели автомобилей славятся надежными автоматическими коробками передач (АКП). Среди них — Ford Focus и Kia Sportage. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

Так, по его словам, Ford Focus II поколения оснащался четырехступенчатой АКП 4F27E. Эта коробка, разработанная в 1998 году, отличается надежностью и ремонтопригодностью. Ее ресурс превышает 250 тыс. километров.

Kia Sportage III поколения с двигателем 2.0 комплектовался шестиступенчатым «автоматом». Механическая часть этой АКП весьма надежна. При бережном отношении и своевременном обслуживании АКП может прослужить 150-170 тыс. километров до ремонта.

Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска славится надежными коробками передач. При правильной эксплуатации АКПП этой модели легко достигают заявленного производителем ресурса. Признаки износа обычно проявляются в виде рывков при переключении передач или утечек масла.

Mitsubishi Pajero разных поколений оснащались несколькими типами АКП. Все коробки отличаются надежностью. Их ресурс до нескольких сотен тысяч километров.

До этого стало известно, что на российском авторынке все еще можно найти достойные альтернативы китайским автомобилям.

В первую очередь, это Kia Sportage пятого поколения, который отличается высоким уровнем комфорта и надежностью. По словам Антюфьева, клиренс в 210 мм обеспечивает уверенное вождение на разных типах дорог. Стартовый ценник — от 3 млн рублей.

Также достойным вариантом будет Toyota RAV4 пятого поколения, который собран на платформе TNGA, улучшившей динамические характеристики авто. Среди других достоинств модели: просторный салон и вместительный багажник объемом 580 литров. Приобрести в РФ его можно за 3,5 млн рублей.

Еще одним вариантом является Mitsubishi Outlander четвертого поколения, получивший просторный салон и улучшенную шумоизоляцию. В модели устанавливают «атмосферник» на 2,5 литра мощностью 184 л.с., который обеспечивает высокую динамику. Ценник на авто начинается от 4 млн рублей.

В список достойных альтернатив попал Volkswagen Polo четвертого поколения в кузове лифтбек, который предлагает высокий уровень комфорта, качественную подвеску и невысокий расход топлива. Стоимость модели начинается от 1,5 млн рублей.

Ранее в России появился еще один китайский седан.