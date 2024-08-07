Дагестанцы устроили перестрелку после ДТП

В Махачкале водители устроили драку со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает паблик «Не/типичный Дагестан/Махачкала» в социальной сети «Вконтакте».

«Водители начали перестрелку на Акушинского в Махачкале после ДТП. Конфликт между ними сначала перерос в драку. Затем один выстрелил из пневматического пистолета в ногу второму и скрылся. Пострадавший в больнице», — говорится в сообщении.

О том, задержаны ли водители, устроившие перестрелку в Махачкале, не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с роботом-доставщиком, который переезжал пешеходный переход.

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. Робот с номером А-410 двигался по пешеходному переходу согласно правилам и просто не успел завершить переезд дороги. Его задел седан Kia Rio. В салоне находились как минимум два человека.

В результате ДТП никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения. В сети часть жителей предположили, что это первая авария с участием робота и автомобиля.

Ранее сообщалось, что москвича ищет полиция за нападение на проезжавшего мимо робота-курьера.