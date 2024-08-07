В России наладят выпуск ультрапремиальных автомобильных шин

В России шинный кластер «Кордиант» наладит выпуск ультрапремиальных покрышек для дорогих автомобилей. Об этом сообщает quto.ru.

«Это будут ультрапремиальные шины, адресованные публике, что зарабатывает «больше среднего», а потому владеет достаточно дорогими автомобилями. Главной ценностью таких автовладельцев является максимальный комфорт. Учитывая будущее позиционирование, сразу готовятся «крупные» типоразмеры посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что название нового бренда ультрапремиальных шин будет объявлено позже.

До этого стало известно, что в России за год средний ценник на летние шины в премиальном сегменте подскочил на 19,1%, а на зимние — на 14,7%.

В июле 2024 года средняя стоимость летних дорогих шин составила 28 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она равнялась 23,5 тыс. рублей. При этом наибольший скачок цен зафиксировали в апреле, когда показатель достиг 29,8 тыс. рублей.

Летом прошлого года зимние шины в премиальном сегменте стоили 20,5 тыс. рублей. За 12 месяцев их стоимость подскочила до 23,5 тыс. рублей. Дороже всего зимняя резина стоила в июне, когда показатель достиг 26,3 тыс. рублей.

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