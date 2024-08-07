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Продажи китайских автомобилей в России выросли за месяц

«Известия»: продажи автомобилей из Китая в России в июле выросли в 6 раз

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Виталий Аньков/РИА Новости

Продажи китайских автомобилей, таких как как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, в  России в июле выросли в 3-6 раз по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов в интервью газете «Известия».

По его словам, в России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. В июле на отметке 61% установилась доля, которую на отечественном рынке занимают автопроизводители из Китая, — в течение года она увеличилась примерно на 10%.

При этом Удалов отметил, что возможная блокировка неофициально поставляемых машин марки Zeekr может заметно повлиять на позиции бренда в РФ.

6 августа стало известно, что в 2025 году в России появится новый китайский кроссовер GAC. Длина «паркетника» составляет 4835 мм, ширина — 1935 мм и высота — 1685 мм при колесной базе 2920 мм. В Китае машина оборудована автопилотом, функцией предупреждения о съезде с полосы, адаптивным круиз-контролем и т.д.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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