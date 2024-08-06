Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель «КамАЗа» мог специально врезаться в поезд под Волгоградом

Baza: водитель «КамАЗа» мог специально столкнуться с поездом под Волгоградом

close
100%
Телеграм-канал «Baza»

Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать аварию с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на машинистов состава.

«По словам одного из них, 46-летнего Дениса, в кабине поезда увидели приближающийся к путям грузовик примерно за 800–900 метров до столкновения. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться», — говорится в публикации.

Но на расстоянии 200 метров от поезда водитель «КамАЗа» решил резко ускориться. По словам машинистов, проскочить тогда уже было нереально. Они применили экстренное торможение и выбежали из первой кабины.

ЧП на железной дороге в Волгоградской области произошло днем 29 июля. Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, частично сошел с рельсов в районе Котельниково. Причиной послужило его столкновение с выехавшим на переезд грузовиком, водитель которого получил тяжелые травмы.

Уже через два дня в Минздраве сообщили, что часть пострадавших в ДТП прошли стационарное лечение.

В свою очередь, сотрудникам ОАО «РЖД» пришлось заменить 300 метров железнодорожных путей и 250 метров контактной сети.

Ранее пострадавших при крушении поезда под Волгоградом оставили в больницах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами