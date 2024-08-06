Названы признаки засоренного радиатора автомобиля

Забитые радиаторы автомобиля сильно ухудшают эффективность охлаждающей системы двигателя, что может привести к перегреву. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, которые могут располагаться один за другим, образуя своего рода теплопакет. Расстояние между ними, как правило, составляет не более 10 мм. Поэтому, если первый радиатор забит пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это сказывается на работе и теплопередаче всех остальных», — пояснил Березин.

Один из главных признаков засоренного радиатора — частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду, подчеркнул собеседник. Он добавил, что для полноценной очистки радиаторов требуется их демонтаж и отдельная промывка каждого. Как правило, процедура выходит довольно затратной. Поэтому проводить ее целесообразнее во время замены антифриза, когда охлаждающая система также очищается изнутри.

Эксперт считает, что сэкономить на очистке радиатора можно и путем неинвазивной мойки, которую предлагают некоторые сервисы. Обычно эта процедура выходит гораздо дешевле демонтажа. Также эксперт посоветовал рассмотреть установку защитной сетки в решетку радиатора или бампер.

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