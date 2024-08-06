Верхний Ларс перекрыт

Федеральная таможенная служба (ФТС) остановила движение через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию из-за ремонта дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с проведением ремонтных работ на КПП Казбеги и по рекомендациям пограничной службы Грузии с 01:00 6 августа 2024 года и до особого распоряжения движение грузовых и легковых транспортных средств на участке от г. Владикавказ до н.п. Ларс (в направлении выезда из России) временно приостановлено», — сообщили в ФТС.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута. Пограничный переход «Верхний Ларс» находится на Военно-Грузинской дороге, соединяя трассы до Владикавказа и Тбилиси.

До этого в Северной Осетии ограничили въезд для большегрузов, которые следуют в Россию из Грузии через пограничный переход Верхний Ларс.

Ранее на КПП «Верхний Ларс» задержали украинца, подозреваемого в шпионаже.