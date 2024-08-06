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У арестованного экс-начальника Минобороны нашли дорогие авто

Shot: арестованный экс-начальник Минобороны Демчик владел дорогими авто

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Shutterstock

У экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, которого арестовал военный суд, нашли три дорогих автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В собственности у Демчика был участок на 696 кв.м, трехкомнатная квартира площадью 83 квадрата на улице Марьинский Парк в Москве и три автомобиля: Kia Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1 (он принадлежал супруге военного)», — говорится в публикации.

Отмечается, что Демчик проработал в Минобороны до апреля 2018 года. На него поступало много жалоб о плохом качестве формы для российской армии. В частности, было выявлено 100 пар обуви, которая пришла в негодность.

До этого сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству СК заключил под стражу заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году гендиректор одной из компании, желая заручиться покровительством Демчика при исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ, передал ему взятку в размере 4 млн рублей.

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