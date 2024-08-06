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Россияне начали скупать автомобили на фоне прогноза роста цен

Автоэксперт Баканов: в России скупают машины, опасаясь роста цен

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auto.ru

Продажи легковушек в России выросли на 42% по сравнению с прошлым годом. Главная причина такой ситуации заключается в том, что жители опасаются дальнейшего роста цен, рассказал автомобильный журналист Петр Баканов в беседе с 360.ru.

По словам Баканова, в целом ожидаемо рынок возвращается к определенным объемам на фоне отсутствия «финансовых и прочих потрясений». Так, в 2023 году в России реализовали более 2 млн новых машин, а сегодня к концу года прогнозы не превышают 1,6 млн автомобилей.

Также люди ожидают, что цены могут подскочить, а многие рассматривают покупку машины как инвестицию, добавил он.

«Мы же не понимаем, какие у нас запасы чего, — пояснил эксперт. — То есть вы покупаете и потом продаете, по крайней мере, за те же деньги, но точно, чтобы не за меньшие».

По мнению Баканова, роль сыграла программа трейд-ин, позволяющая получить хорошую скидку при покупке авто в кредит. Кроме того, роль играет и появление на рынке новых моделей машин — выбор становится больше, заключил эксперт.

По данным «Автостата», по итогам июля самым популярным автомобилем среди кроссоверов и внедорожников оказался компактный Haval Jolion. Компании удалось реализовать на отечественном рынке 8,2 тыс. экземпляров, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период того же года. На второй строчке оказался Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ попали Changan CS55 Plus (4,5 тыс. экз.), Geely Monjaro (3,8 тыс. экз.).

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