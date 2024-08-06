Volkswagen отрекся от тайного экспорта автомобилей в Россию

Немецкий концерн Volkswagen не занимается экспортом автомобилей в Россию и делает все возможное, чтобы предотвратить несанкционированную торговлю. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель марки на просьбу прокомментировать статью Die Zeit, в которой шла речь о том, что автомобили с технологиями Volkswagen продаются в России под брендом Jetta.

«Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Концерн Volkswagen также не терпит несанкционированной торговли и делает все возможное, чтобы ее предотвратить», — сказал представитель немецкого концерна.

До этого издание Die Zeit сообщило, что несмотря на то, что в России не должны продаваться автомобили Volkswagen, в настоящее время ситуация меняется и машины с технологиями немецкого концерна вышли на российский рынок под брендом Jetta.

Издание отмечало, что, вероятно, бренд Jetta появился в России благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group, концерна FAW. «Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen», указывает Zeit.

Представитель Volkswagen отказался отвечать на вопрос издания, обсуждал ли FAW c Volkswagen экспорт Jetta в Россию либо китайский партнер действовал самостоятельно. При этом российский официальный сайт Jetta прекратил работу через день после того, как редакция Zeit направила в Volkswagen свой запрос.

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