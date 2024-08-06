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Названы десять кроссоверов, которые скупали россияне в июле

Автостат назвал десять самых популярных кроссоверов среди россиян в июле

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Depositphotos

В России по итогам июля самым популярным автомобилем среди кроссоверов и внедорожников оказался компактный Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат». Компании удалось реализовать на отечественном рынке 8,2 тыс. экземпляров, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период того же года.

На второй строчке оказался Chery Tiggo 7 Pro Max — было продано 6 тыс. машин. На третьем месте разместился Chery Tiggo 4 Pro с показателем в 4,9 тыс. экземпляров.

Также в топ попали Changan CS55 Plus (4,5 тыс. экз.), Geely Monjaro (3,8 тыс. экз.). В «десятке» лучших оказались Omoda C5 (3,8 тыс. экз.), Lada Niva Travel (3,7 тыс.), Belgee X50 (3,6 тыс. экз.), Lada Niva Legend (3,4 тыс. экз.) и Haval M6 (3,3 экз.).

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель «АвтоВАЗ».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее были названы десять самых продаваемых авто в мире за 2024 год.

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