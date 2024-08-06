В Москве протестировали систему фиксации громких выхлопов машин

В российской столице протестировали систему фиксации громких выхлопов машин и мотоциклов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что комплекс был установлен на Чистопрудном бульваре и сейчас проходит сертификацию.

«Сейчас идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесению изменений в действующее законодательство. Только после принятия документов можно рассматривать возможность установки таких комплексов», — рассказали в ведомстве.

До этого стало известно, что полиция Санкт-Петербурга первой из российских регионов разработала и применила действенный правовой механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов.

В ведомстве отметили, что главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

В рамках проверок сотрудники ДПС составляют на водителей протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Их привлекают к ответственности по статье 8.23 за превышение установленного уровня шума. Также инспекторы наказывают автомобилистов и мотоциклистов по статье 12.5 за внесение изменений в конструкцию транспортных средств.

Ранее россиянам рассказали, как определить неисправность автомобиля по износу шин.