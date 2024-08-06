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Таксист из-за замечания с битой напал на отца семейства в Новороссийске

В Новороссийске таксист избил отца, который спас от машины своих детей

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В Новороссийске таксист, объезжая ремонт дороги через двор, на высокой скорости чуть не сбил детей. Об этом сообщает kubantv.ru.

Отмечается, что отец детей сделал замечание водителю, но тот достал биту и избил мужчину. Судя по фото, местный житель получил рассечение губы.

Позже в полиции Новороссийска заявили, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, автор которой сообщал о конфликте между гражданами в ЖК «Арена» города Новороссийска.

«По сведениям, изложенным в публикации, материал зарегистрирован в отделе полиции Южного района УМВД России по г. Новороссийску. Полицейские установят обстоятельства произошедшего и личности участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда пьяного водителя на сотрудника полиции в Челябинской области.

Бастрыкин также потребовал представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах аварии.

До этого в социальных сетях появилась информация, что пьяный мужчина пытался уехать от сотрудников ДПС. В результате он сбил полицейского. В момент аварии с автомобиле правонарушителя находился его четырехлетний сын.

Ранее суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину.

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