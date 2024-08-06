Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях полноприводного кроссовера Haval Jolion.

«На полноприводную версию устанавливается турбомотор 1.5 отдачей 150 л.с. Двигатель достаточно бойкий. А вот про идущий в тандеме с ним робот с двумя сцеплениями такого не скажешь – переключается подчеркнуто неспешно», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, к ходовым качествам нареканий нет из-за того, что задняя подвеска в полноприводной версии независимая.

До этого стало известно, что в 2025 году на российском рынке появится новый китайский кроссовер GAC.

Длина «паркетника» составляет 4835 мм, ширина — 1935 мм и высота — 1685 мм при колесной базе 2920 мм. В Китае машина оборудована автопилотом, функцией предупреждения о съезде с полосы, адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией кресел, системой кругового обзора, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки. Также у автомобиля есть панорамный люк, аудиосистема с 10 динамиками от Alpine и обивка из кожи Napрa.

Базовая версия Aion LX предлагается с одним электромотором на передней оси, его мощность — 245 л.с. Запас хода — 430 км.

Ранее стала известна средняя стоимость нового автомобиля в России.