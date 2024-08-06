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Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт Тимкин: у Haval Jolion слабая роботизированная коробка передач

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Haval

Автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях полноприводного кроссовера Haval Jolion.

«На полноприводную версию устанавливается турбомотор 1.5 отдачей 150 л.с. Двигатель достаточно бойкий. А вот про идущий в тандеме с ним робот с двумя сцеплениями такого не скажешь – переключается подчеркнуто неспешно», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, к ходовым качествам нареканий нет из-за того, что задняя подвеска в полноприводной версии независимая.

До этого стало известно, что в 2025 году на российском рынке появится новый китайский кроссовер GAC.

Длина «паркетника» составляет 4835 мм, ширина — 1935 мм и высота — 1685 мм при колесной базе 2920 мм. В Китае машина оборудована автопилотом, функцией предупреждения о съезде с полосы, адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией кресел, системой кругового обзора, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки. Также у автомобиля есть панорамный люк, аудиосистема с 10 динамиками от Alpine и обивка из кожи Napрa.

Базовая версия Aion LX предлагается с одним электромотором на передней оси, его мощность — 245 л.с. Запас хода — 430 км.

Ранее стала известна средняя стоимость нового автомобиля в России.

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