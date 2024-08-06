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Россиянам назвали пять минусов китайских автомобилей

Автоэксперт Стрельников: у китайских автомобилей проблемы с качеством сборки

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Виталий Аньков/РИА Новости

У многих китайских автомобилей, которые продаются в России, до сих пор есть проблемы с качеством сборки. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

«Несмотря на прогресс, у многих китайских марок все еще встречаются проблемы с качеством сборки и использованием дешевых материалов в отделке салона. Это может сказываться на надежности и долговечности автомобиля», — сказал эксперт.

Кроме того, Стрелников заявил, что у китайских авто не всегда хорошее лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова. Это может приводить к появлению ржавчины.

Также на российском рынке ограничен ассортимент запчастей для китайских автомобилей. При этом цены на детали высокие.

Специалист также отметил, что электронные системы китайских автомобилей нуждаются в доработке из-за неудобного управления.

Некоторые модели китайских авто еще недостаточно адаптированы к российскому климату и качеству дорог, подчеркнул эксперт.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng - фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.

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