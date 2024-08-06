В России отказались от идеи аукционов «красивых автономеров»

Министерство экономического развития и МВД РФ временно приостановили работу по организации аукционов, где бы продавались «красивые» госномера автомобилей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Издание цитирует ответ представителя российского правительства на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова (фракция «Новые люди»).

«Разработка в настоящее время не ведется», — отметил замминистра экономики Алексей Херсонцев.

По информации первого замглавы МВД Александра Горового, которая также содержится в документе, продолжение работы по этому вопросу преждевременно.

В конце июня стало известно, что в России собирались запустить аукционы для покупки «красивых автономеров», чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок.

До этого в Госдуме предложили продавать госномера через «Госуслуги».

Ранее назвали автомобили, которые россияне чаще заказывают из-за границы.