Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне бросились скупать новые автомобили

Продажи автомобилей в России за неделю стали рекордными за 4 месяца

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшую неделю с 29 июля по 4 августа стали рекордными за четыре месяца, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За прошедшую неделю в России продано 36,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это количество стало наивысшим показателем недельных продаж начиная с апреля 2024 года, однако побить рекорд 15-й недели (с 8 по 14 апреля) все же не удалось: тогда в России было продано почти 38,1 тыс. машин.

Лидером по продажам с 29 июля по 4 августа в России стала отечественная Lada, дилеры «АвтоВАЗа» реализовали в указанный период 9,2 тыс. машин. На втором месте китайский Haval с результатом 4,3 тыс. автомобилей, за ним следуют Chery и Geely, продавшие 4 тыс. и 3,8 тыс. автомобилей соответственно.

На пятом месте бренд Changan, реализовавший почти 3 тыс. машин, за ним следует принадлежащая Chery марка Omoda (менее 1,3 тыс. машин) и белорусский бренд Belgee (1 тыс. автомобилей).

Ранее россиянам назвали типичные неисправности Lada Vesta с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами