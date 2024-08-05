Россияне бросились скупать новые автомобили

Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшую неделю с 29 июля по 4 августа стали рекордными за четыре месяца, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За прошедшую неделю в России продано 36,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это количество стало наивысшим показателем недельных продаж начиная с апреля 2024 года, однако побить рекорд 15-й недели (с 8 по 14 апреля) все же не удалось: тогда в России было продано почти 38,1 тыс. машин.

Лидером по продажам с 29 июля по 4 августа в России стала отечественная Lada, дилеры «АвтоВАЗа» реализовали в указанный период 9,2 тыс. машин. На втором месте китайский Haval с результатом 4,3 тыс. автомобилей, за ним следуют Chery и Geely, продавшие 4 тыс. и 3,8 тыс. автомобилей соответственно.

На пятом месте бренд Changan, реализовавший почти 3 тыс. машин, за ним следует принадлежащая Chery марка Omoda (менее 1,3 тыс. машин) и белорусский бренд Belgee (1 тыс. автомобилей).

Ранее россиянам назвали типичные неисправности Lada Vesta с пробегом.