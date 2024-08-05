Петербуржца, метнувшего скейтборд в лобовое стекло автобуса, посадили под стражу

Суд поместил под стражу на два месяца петербуржца Дмитрия Корешкова, метнувшего скейтборд в лобовое стекло автобуса в Сестрорецке (административно относится к Санкт-Петербургу). Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Санкт-Петербурга». Ведомство также опубликовало видеозапись инцидента.

«По версии следствия, 31 июля 2024 года Корешков, находясь на автобусной остановке в Сестрорецке, бросил скейтборд в лобовое стекло автобуса», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В отношении 27-летнего Корешкова расследуется уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. На видеозаписи с регистратора автобуса видно, что мужчина с автобусной остановки метнул скейтборд в лобовое стекло приближающегося автобуса. От удара оно оказалось разбито.

До этого сообщалось, что злоумышленник метнул скейтборд в автобус после ссоры с водителем.

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