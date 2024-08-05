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В России возобновили работу три автомобильных завода

В России возобновилось производство автомобилей XCite, УАЗ и «Москвич»

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan, выпускает автомобили XCite), а также Ульяновский автозавод и «Москвич» возобновили производство автомобилей после корпоративных отпусков. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Москвич» и «Автозавод Санкт-Петербург» находились в отпуске на протяжении двух недель, с 22 июля. На УАЗе корпоративный отпуск с приостановкой производства автомобилей продлился одну неделю, с 29 июля. В понедельник, 5 августа три автозавода возобновили работу.

На предприятиях автомобильной промышленности широко применяется практика корпоративных отпусков, когда завод заранее формирует запас автомобилей, которые будут продаваться во время запланированного простоя. В тот период, когда конвейер стоит, сервисные службы заводов занимаются наладкой и ремонтом оборудования, составлением отчетности и другими работами, не связанными непосредственно с выпуском машин.

Ранее стало известно, что сборка кроссоверов Creta возобновится в России в сентябре.

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