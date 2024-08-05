Кабину фуры разворотило взрывом в Хабаровске, пострадал дальнобойщик

В Хабаровске произошел взрыв в кабине большегрузного автомобиля, водитель госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает todaykhv.ru.

Инцидент произошел утром в понедельник в промзоне на улице Салтыкова — Щедрина. По предварительной информации, в кабине взорвался газовый баллон. Водитель, мужчина 1958 года рождения, получил ожоги 15% тела.

На фото с последствиями инцидента видно, что кабина большегрузного тягача Scania оказалась сильно повреждена взрывом: у нее вылетели стекла и деформировался каркас, а также оторвалась крыша и погнулись двери.

От громкого хлопка рано утром также проснулись жители близлежащих домов, уточняет transsibinfo.com. У автомобилей сработала сигнализация, также задребезжали стекла в окнах домов.

Ранее в России впервые начали штрафовать водителей за шумные автомобили и мотоциклы.