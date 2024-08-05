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На депутата Ивашкина завели уголовное дело после избиения водителя

Избивший водителя депутат Ивашкин попал под уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата из Назаровского района Красноярского края Владимира Ивашкина после конфликта с водителем на дороге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Народный избранник стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ, то есть причинение легкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Красноярске депутат в горсовет города Назарово от партии КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин ударил водителя в ходе дорожного конфликта. Инцидент произошел на 2-й Брянской улице в столице края. Ивашкин заявил, что мужчина в зеленых шортах неуважительно вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы оскорбил его. В итоге депутат нокаутировал его несколькими ударами.

По словам Ивашкина, он дал пощечину мужчине, чтобы «привести в чувства», а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.

Врачи диагностировали у мужчины перелом носовой перегородки, скуловой кости и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Вологде вагон поезда сошел с рельсов от удара грузовика на переезде.

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