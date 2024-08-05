Россиянам назвали пять кроссоверов с полным приводом за 3 млн рублей

При бюджете в 2,5-3 млн рублей в России можно приобрести полноприводные версии кроссоверов Haval Jolion, Omoda C5, Haval F7, Belgee X70 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом пишет «За рулем».

Полноприводная версия бестселлера российского рынка Haval Jolion оснащается турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. У этой версии автомобиля независимая задняя подвеска, в отличие переднеприводной версии, для которой предусмотрена скручивающаяся балка. Полноприводная Omoda C5 за 3,14 млн рублей располагает мотором 1.6 той же мощности, что и у Jolion. В активе модели — модная отделка салона. В случае с Haval F7 полный привод можно получить и для версии с мотором 1.5 на 150 л.с., и с 2.0 (190 л.с.).

Минимальная стоимость такого кроссовера в зависимости от двигателя — 2,7-2,9 млн рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max с приводом на все колеса обойдется минимум в 3 млн рублей, а Belgee X70 — в 2,9 млн рублей. Полный привод у последнего сочетается только с гибридной силовой установкой.

Ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит сборку Creta в сентябре.