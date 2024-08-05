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Россиянам назвали стоимость ремонта робота на китайских автомобилях

«Авилон»: стоимость ремонта робота на авто достигает 200 тысяч рублей

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Shutterstock/Gorodenkoff

Большинство новых китайских автомобилей сейчас продаются с роботизированными трансмиссиями, ремонт такой коробки передач достигает 200 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. При этом ресурс агрегата, в среднем, составляет всего лишь 150 тыс. километров.

«Если приводить очень усредненные цифры, то стоимость несложного ремонта «робота», скажем, замена сцепления и актуаторов, может начинаться от 20-30 тыс. рублей. Верхняя граница стоимости работ при серьезных поломках, включающих, например, ремонт механизма переключения передач, достигает 200 тыс. рублей и выше», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, стоимость восстановления роботизированной коробки сильно отличается в зависимости от модели и бренда автомобиля, а также и марки самой трансмиссии.

«Роботы» могут прослужить и до 250 тыс. километров, но для этого им нужно проводить регулярное техобслуживание и аккуратно водить автомобиль, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, какая автоматическая коробка передач самая надежная.

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