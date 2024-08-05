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Грузовик протаранил поезд на переезде в Вологде

В Вологде вагон поезда сошел с рельсов от удара грузовика на переезде

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Вологде большегрузный автомобиль врезался в маневровый поезд на переезде. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ДТП произошло на станции Вологда-2 5 августа.

«На железнодорожном перекрестке станции столкнулись маневровый поезд и грузовой автомобиль. В результате столкновения произошел сход одного вагона. Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял», — отмечается в сообщении ведомства.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Тынде тяжелый трактор протаранил павильон по продаже фруктов, момент наезда на строение попал на видео. При ударе спецтехника оказалась внутри павильона, при ДТП никто не пострадал.

Ранее в Магнитогорске водитель наехал на инспектора ДПС, уходя от погони.

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