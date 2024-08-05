Россиянам рассказали, как по износу шин определить неисправность автомобиля

Износ по краям автошин может говорить о неправильном сход-развале. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Износ по краям протектора может указывать на неправильную регулировку сход-развала, низкое давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также на частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом. Износ по центру чаще говорит об эксплуатации автомобиля с повышенным давлением в шинах. Ступенчатый износ нередко возникает при нарушенной балансировке покрышек или неисправных амортизаторах», — сказал Стрельбицкий.

Если шины просто быстро изнашиваются, то это говорит о проблемах с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением.

По словам эксперта, повреждение или отслаивание протектора шин является признаком перегрузки из-за агрессивного стиля вождения.

До этого эксперт «За рулем» Сергей Мишин заявил, что на спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка километров.

По словам эксперта, если нет запаски, можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места.

На скорости 40 км/ч при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

Ранее выяснилось, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колесами.