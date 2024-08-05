Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько зарабатывает водитель-дальнобойщик в России

Автоэксперт Шапарин: зарплата дальнобойщика составляет 300 тыс. рублей

close
100%
Shutterstock

В России водители-дальнобойщики зарабатывают около 300 тыс. рублей в месяц, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. При этом, по его словам, в этой сфере наблюдается дефицит кадров.

Спрос на специалистов растет, а предложение падает. Скорее всего, будут расти зарплаты, но это несильно исправит ситуацию, так как специалистов физически не хватает, отметил эксперт.

Председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что в России сохраняется тенденция 20–25% нехватки водителей, в том числе дальнобойщиков. Во многом это связано с тем, что люди уходят на пенсию, а молодежь предпочитает работу в других сферах.

Молодежь сегодня стремится выбрать другие, более легкие профессии, добавил эксперт. Работа водителем сложна как психологически, так и физически, а также приводит ко многим профессиональным заболеваниям, в том числе проблемам со спиной, отметил он.

По его словам, молодежь сегодня стремится быть компьютерщиками, блогерами, менеджерами, юристами.

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. рабочих и водителей не хватает сфере перевозок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами