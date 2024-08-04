Таксист избил пассажира в Екатеринбурге и вызвал на подмогу родственников

В Екатеринбурге приехавший по вызову водитель такси избил пассажира в ходе конфликта. Об этом сообщает e1.ru в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел во дворе дома 47 по улице Рябинина. Двое пассажиров долгое время не могли найти вызванное такси, а когда это удалось, один из мужчин нелицеприятно высказался в адрес таксиста. Перебранка продолжилась и в салоне, в результате водитель ударил пассажира по лицу.

«В итоге точно не помню, либо мы отказались ехать, либо он везти, но я вышел и громко хлопнул дверью. Он резко выбежал, как бешеная собака, с цепи сорвавшаяся», — приводит издание слова пассажира.

По его словам, водитель нанес удар кастетом либо каким-то другим предметом, зажатым в руке. После этого пассажир вызвал полицию, а таксист позвонил родственникам: на месте конфликта появились двое его братьев и дядя, который набросился на оппонента с кулаками.

Все обстоятельства драки выясняет полиция.

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